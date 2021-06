"Costruita sopra un terreno contaminato": si scava a scuola, bambini evacuati

Senza preavviso alcuno, giovedì mattina Arpa e vigili del fuoco hanno iniziato a scavare fuori dall'asilo Marco Pedrali di Castrezzone, frazione di Muscoline, a seguito di una segnalazione alle forze dell'ordine che ha denunciato la costruzione dell'edificio (avvenuta ormai 40 anni fa) su un terreno contaminato. All'epoca dei lavori, sotto la scuola sarebbero stati tombati rifiuti potenzialmente pericolosi. Al momento sono emersi solo scarti edili.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai pompieri e ai tecnici Arpa, i carabinieri di Salò e di Gavardo, gli agenti della Locale di Calvagese e Muscoline, i carabinieri forestali e quelli del nucleo investigativo di Brescia.

Ancora non si sa l'origine della soffiata sul possibile inquinamento. I bambini sono stati fatti evacuare per escludere interferenze con i lavori e per l'eventualità che possa emergere qualcosa che nuoccia alla loro salute.