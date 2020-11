Non rientra per pranzo, la moglie dà l'allarme: trovato morto

La moglie aveva subito lanciato l'allarme, preoccupata per il mancato rientro dell'uomo per pranzo. E le ricerche sono scattate immediatamente, ma purtroppo l'esito è stato tragico.

I carabinieri hanno trovato il corpo senza vita all'interno di un capannone, accanto ad una scala. Rapida si è mossa la macchina dei soccorsi: sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e l'elisoccorso ma per lui non c'era ormai più nulla da fare. È successo poco dopo le 13 di mercoledì a Castrezzato, all'interno di un'azienda via Finiletto.

Ancora non si conoscono le cause del decesso del 77enne. Le indagini sono in corso: l'unica certezza e che non c'è stata alcuna aggressione. Due le ipotesi al vaglio: l'anziano potrebbe essere inciampato, riportando gravi traumi nella caduta dalla scala; oppure potrebbe essere stato vittima di un malore.