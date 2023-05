Precipita dal tetto mentre sistema le tegole: gravissimo in ospedale

È stato ricoverato in codice rosso al Civile l’uomo di 74 anni che martedì pomeriggio è precipitato da oltre 6 metri d’altezza dal tetto della sua abitazione su cui stava lavorando: è successo poco dopo le 16 in Via Campagna a Castrezzato.

L’incidente sul tetto

Il 74enne era salito sul tetto per sistemare alcune tegole: avrebbe perso l’equilibrio, precipitando di sotto. Familiari e vicini hanno subito allertato il 112, che ha mobilitato l’automedica, un’ambulanza dei volontari di Trenzano, l’elisoccorso decollato da Brescia che ha poi provveduto al trasporto in ospedale.

L’uomo è stato soccorso in stato confusionale: è stato intubato e trasferito al Civile. Avrebbe riportato traumi al torace, al volto e alla schiena: i medici si sono riservati la prognosi e in serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Chiari.