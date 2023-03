Donna tenta il suicidio in casa, il marito lancia l'allarme

Delicato intervento, all’alba di lunedì 27 febbraio, in un’abitazione di Castrezzato, dove una donna di 40 anni avrebbe tentato di togliersi la vita assumendo psicofarmaci.

A dare l’allarme sarebbe stato il marito: per i soccorsi è stati fatta intervenire un’ambulanza dei volontari di Trenzano.



All’arrivo dei sanitari la donna non versava, fortunatamente, in gravi condizioni: è stata portata all’ospedale di Chiari per le cure del caso e successivamente ricoverata in codice giallo.