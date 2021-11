Castrezzato: distrutta la mostra "I mille volti dei diritti" dei bambini della scuola primaria

Un atto di vandalismo davvero vergognoso: nella notte di sabato 20 novembre, ignoti hanno distrutto la mostra "I mille volti dei diritti" allestita in piazza Pavoni a Castrezzato. L’esposizione, una galleria di autoritratti, era stata creata dai piccoli alunni dell’istituto comprensivo in occasione della Giornata dell’infanzia e dell’Adolescenza.



"Quello che è avvenuto presso Piazza Pavoni è da considerarsi un gesto d’inciviltà grave – scrive in una nota l’amministrazione comunale di Castrezzato –. Chiediamo scusa ai bambini ed agli insegnati dell’Istituto Comprensivo di Castrezzato per quanto avvenuto. Questo fatto di assoluta gravità colpisce tutta la comunità di Castrezzato. I filmati delle telecamere saranno visionati dalle autorità e verranno presi tutti i provvedimenti necessari. Chiediamo agli autori del gesto di presentarsi spontaneamente in Comune il prima possibile".