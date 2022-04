Colpito da un malore improvviso, muore in strada a due passi da casa

Stroncato da un malore improvviso, è morto in strada, a pochi passi dalla sua abitazione. È il tragico destino di un 77enne di Castrezzato.

Il dramma si è consumato pochi minuti prima delle 13 di mercoledì: l'uomo si è sentito male mentre passeggiava lungo via per Rovato, accasciandosi al suolo a pochi metri dalla casa dove risiede, sotto gli occhi attoniti dei passanti e dei vicini di casa.

A dare l'allarme sarebbero stati proprio i vicini, che hanno assistito agli ultimi drammatici istanti di vita del 77enne: scattata la richiesta d'aiuto, in pochi minuti sono sopraggiunte un'auto medica e l'ambulanza dei volontari di Trenzano soccorso. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare l'anziano per oltre 30 minuti, ma gli sforzi sono stati - purtroppo - vani: il suo cuore non ha più ripreso a battere.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Chiari. Non ci sarebbero dubbi sulla morte per cause naturali, dovuta probabilmente a un attacco cardiaco.