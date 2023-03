Scoppia un incendio in cascina: 35 vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

Nel tardo pomeriggio di sabato 11 marzo i vigili del fuoco di Chiari e Brescia sono stati impegnati a spegnere il rogo che stava divorando il tetto di una cascina, di notevoli dimensioni, nella compagne tra Chiari e Castrezzato. Per spegnere le fiamme ci sono volute diverse ore: sul posto sono intervenute ben quattro squadre e tre supporti, per un totale di otto mezzi e 35 pompieri. Per arginare l'incendio si è anche reso necessario prelevare l'acqua da una roggia.

Nessun ferito o intossicato: per fortuna, i residenti avevano lasciato la cascina dopo il tempestivo allarme lanciato, poco prima delle 18, da un passante. Paura anche in paese: una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è infatti alzata dalla cascina in fiamme.