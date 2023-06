Assaliti da un pitbull mentre portano a passeggio il cane: coppia in ospedale

Per difendere il loro cane dall'attacco di un pitbull sarebbero stati a loro volta aggrediti, riportando ferite. Attimi di terrore quelli vissuti da una giovane coppia nella serata di ieri, martedì 20 giugno, a Castrezzato. Stavano passeggiando lungo via X giornate, nel cuore del paese della Bassa, quando all’improvviso è sbucato un pitbull, non accompagnato dal padrone e sprovvisto, quindi, di guinzaglio e museruola.?

Stando a quanto ricostruito, il pitbull era riuscito a fuggire da un’abitazione privata e si sarebbe avventato sul povero cagnolino. Proprio nel tentativo di mettere in salvo il loro amico a 4 zampe, la coppia sarebbe rimasta ferita, riportato graffi e lievi escoriazioni.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 22: entrambi sono stati trasportati, in codice verde, al pronto soccorso di Chiari. Avrebbero quindi riportato ferite non particolarmente gravi. Per ricostruite la vicenda sono intervenuti anche i carabinieri.