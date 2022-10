Parte un colpo, si spara da solo col fucile: uomo portato d'urgenza al Civile

Stava caricando il suo fucile da caccia, quando è accidentalmente partito un colpo che lo ha centrato in pieno a una gamba. È accaduto mercoledì mattina, poco dopo le 8.30, nella zona del parco delle Fucine di Casto: l’uomo - un 58enne - si trovava all’interno di un capanno da caccia al momento dell'incidente.



Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, si è mossa la macchina dei soccorsi: da Sondrio è decollata l’eliambulanza. Vista la difficoltà a raggiungere il capanno - situato nei boschi, in un luogo impervio - sono stati allertati anche i tecnici del soccorso alpino della Valsabbia.



All’arrivo dei sanitari del 118, l’uomo era cosciente: è stato caricato a bordo dell’elicottero e poi trasportato al Civile, in codice rosso. Stando alle prime informazioni trapelate non sarebbe in pericolo di vita. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Salò.