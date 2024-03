Incidente in montagna: alpinista precipita per oltre 100 metri in un canalone

Se l'è vista davvero brutta l'alpinista di 48 anni che sabato mattina è precipitato in un canalone per oltre un centinaio di metri, nella zona del canale Bendotti a Castione della Presolana, Bergamo, tra la Val di Scalve e la Valcamonica bresciana: ammaccato ma salvo, è stato soccorso dagli specialisti del Soccorso Alpino. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 8.30 dalla persona in quel momento insieme a lui: subito attivata la VI Delegazione orobica del Cnsas, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, intervenuta insieme all'elisoccorso di Areu decollato da Bergamo.

I tecnici sono stati caricati a Clusone e hanno raggiunto il luogo dell'incidente e supportato medici e sanitari nelle delicate operazioni di recupero. Il 48enne ferito è stato poi caricato sul velivolo e trasferito in ospedale a Bergamo: le sue condizioni per fortuna non sono gravi, è stato ricoverato in codice giallo al Papa Giovanni. Accompagnata a valle, illesa, la persona che era con lui.