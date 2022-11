Folle rissa alla festa di compleanno di un bimbo di 10 anni: tre persone in ospedale

Qualche bicchiere di troppo e il clima che degenera rapidamente: in tre sono finiti in ospedale (tra cui una donna) al termine di una festa di compleanno di un bambino di soli 10 anni. E' successo sabato sera a Castiglione delle Stiviere, al quartiere dei Cinque Continenti: nel corso dei festeggiamenti si sarebbe animata un'accesa discussione tra alcuni adulti, che dalle parole ai fatti sono passati anche alle mani.

L'arrivo delle forze dell'ordine

La zuffa ha allertato non poco gli altri residenti, che spaventati dalle grida hanno segnalato la cosa al 112: intorno a mezzanotte sul posto sono arrivati i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, oltre ai sanitari di ambulanza e automedica. La situazione si è placata con l'intervento delle forze dell'ordine, ma il bilancio è comunque pesante: come detto almeno tre i feriti medicati in ospedale, due uomini di 38 e 40 anni e una donna di 38 anni.