Ladri scatenati: colpo da 15.000 euro in tabaccheria, rubate anche due auto

Ladri scatenati a Castiglione delle Stiviere. Nella notte tra domenica e lunedì una banda di malviventi ha messo a segno diversi colpi in poche ore. Svaligiato il bar tabaccheria Caffè Stazione di Viale Erasmo Boschetti: una banda di professionisti, composta da almeno 4 persone, ha forzato una finestra e ha fatto irruzione all’interno. Il magazzino è stato ripulito: derubate più di 300 stecche di sigarette, per un valore (al ribasso) di oltre 15mila euro.

Le indagini dei carabinieri

Mentre i ladri rubavano, è scattato l’allarme: il proprietario ha subito allertato i carabinieri, arrivati in pochi minuti ma quando i banditi erano già lontani. In paese sono state rubate anche due automobili: da capire se sia stata la stessa banda in azione, e se prima o dopo il colpo in tabaccheria. Le telecamere di videosorveglianza del bar hanno ripreso i malviventi in movimento: erano tutti incappucciati e con il volto coperto, impossibile riconoscerli. Almeno per ora: le indagini proseguono.