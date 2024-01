Aiuta a un pulire una grata, precipita di sotto per 4 metri: è gravissimo

Sono attimi di apprensione infinita per l'uomo di circa 50 anni precipitato per oltre 4 metri nel vuoto, in una bocca di lupo, in Piazza Ugo Dallò a Castiglione delle Stiviere. Intorno alle 16 di mercoledì stava pulendo la grata di un tombino di fronte al Caffè Sport, di cui sarebbe un assiduo frequentatore: si sarebbe offerto spontaneamente di dare una mano. Avrebbe imboccato il tunnel, poggiando i piedi su una rete metallica (utilizzata per trattenere ad esempio le foglie): la rete sarebbe però infine collassata, facendolo precipitare – come detto – per più di 4 metri.

Intubato e ricoverato in ospedale

Immediata la chiamata al 112. La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza di Soccorso Azzurro, mentre da Verona è stato fatto decollare l'elicottero: l'uomo è stato soccorso sul posto, intubato e stabilizzato e poi caricato a bordo del velivolo, trasferito d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento di Verona e qui ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono stabili, ma in serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, decisivo come sempre il loro intervento nel recupero del ferito, oltre a Carabinieri e Polizia Locale, che stanno lavorando insieme per la esatta ricostruzione della dinamica. Diversi testimoni avrebbero assistito alla scena: sotto shock per quanto accaduto.