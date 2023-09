Malore improvviso mentre cammina in pieno centro: morto a 56 anni

Il dramma si è consumato martedì mattina lungo Via Perati, in pieno centro a Castiglione delle Stiviere: un uomo di 56 anni si è sentito male mentre stava camminando con un amico, si è accasciato improvvisamente a terra e non si è più ripreso. È morto stroncato da un arresto cardiaco su cui nemmeno i soccorsi hanno potuto fare nulla.

Tutto è successo poco prima delle 10. È stato l'amico che era con lui a chiedere aiuto: in pochi minuti sul posto già c'erano l'automedica e un'ambulanza di Soccorso Azzurro. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il 56enne, purtroppo senza successo: i primi accertamenti medici hanno poi confermato il decesso per cause naturali. L'uomo abitava in paese ed era originario della Costa d'Avorio.