La furia della tempesta: frane e case allagate, alberi caduti e tetti scoperchiati

Continua a piovere anche a Brescia e provincia. La perturbazione era stata annunciata, non è mancata: ma per fortuna senza fare danni. La furia della tempesta, infatti, ha soltanto sfiorato il Bresciano: non è andata così nel Mantovano, ai confini con il Garda e con la Bassa. Qui il vento forte e la pioggia (torrenziale) hanno creato non pochi disagi, e in diversi municipi del circondario, in un'area molto estesa. In poco più di un'ora sarebbero caduti fino a 80 millimetri di pioggia, l'equivalente di 80 litri d'acqua per metro quadrato di terreno.

Tra i più colpiti sicuramente Castiglione delle Stiviere, ai confini con Desenzano: la cittadina gardesana di fatto è stata però risparmiato, si registra solo qualche allagamento di strade o scantinati - rallentamenti lungo la minitangenziale che viene da Padenghe e s'incrocia con Via Marconi e Via Andreis - e qualche tombino saltato.

Maltempo nel Mantovano: la conta dei danni

A Castiglione diversi i fronti, in tutto il paese. Nella frazione di San Vigilio: qui il vento ha scoperchiato le copertura di un'azienda agricola, volate per decine di metri di distanza (anche negli altri giardini). Il vento ha inoltre abbattuto i tralicci della linea telefonica. Sempre a Castiglione, ma a Gozzolina, sono crollati i ponteggi di un edificio in ristrutturazione.

Alberi caduti in tutto il Mantovano: a Castiglione, Castelgoffredo, Medole, Castellucchio, Bagnolo San Vito, Ceresara, Suzzara, Ostiglia. Si segnalano pure due incidenti causati dal maltempo, a Castiglione e Castelgoffredo. Allagamenti un po' dappertutto: a Castiglione chiuso il sottopassaggio pedonale, allagata anche la piscina comunale. Problemi e disagi anche all'ospedale di Castelgoffredo, strade allagate fino a Viadana. Nel Basso Mantovano danni alle linee elettriche e ferroviarie: non sono mancati, infine, smottamenti e frane. La conta dei danni è provvisoria: ma già si parla di decine e decine di migliaia di euro.