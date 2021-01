Perde l'equilibrio e precipita da oltre 2 metri: paura per un operaio bresciano

Un operaio di 48 anni, residente a Montichiari, nel pomeriggio di giovedì è stato protagonista di un brutto incidente sul lavoro a Gozzolina, frazione di Castiglione delle Stiviere.

Il 48enne è un dipendente di una ditta che si occupa di impianti di riscaldamento e di refrigerazione. L'infortunio è avvenuto all'interno di un'azienda di cosmetici: si trovava su un'impalcatura per riparare un impianto, quando – per cause ancora in corso d'accertamento – ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di oltre due metri.

Subito sono accorse le persone presenti nel vicino capannone, che hanno allertato i soccorsi, sopraggiunti in poco tempo con un'auto medica, un'ambulanza e l'elisoccorso, insieme ai carabinieri di Castiglione.

L'uomo è stato portato in volo all'ospedale Civile di Brescia. Secondo quanto riferito, non è in pericolo di vita ed è stato ricoverato in codice giallo.