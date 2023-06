Follia in condominio: la lite tra padrone e inquilini finisce a botte

Notte di follia, quella tra sabato 17 e domenica 18 giugno, in una caseggiato di via Trento a Castenedolo: poco dopo le tre del mattino sono dovuti intervenire i carabinieri per sedare una rissa. A venire alle mani il proprietario di un appartamento, l’inquilino e alcuni parenti di quest’ultimo.

La furibonda lite dopo che il proprietario, un 28enne di origine macedone, ha fatto irruzione nell’abitazione con l’intenzione di sfrattare il 22enne a cui aveva affittato la casa, la madre e il compagno di quest'ultima. Attimi concitati: dalle parole sarebbero presto passati ai fatti. Urla e spintoni e forse qualche pugno: a mettere fine al parapiglia ci hanno pensato i carabinieri, mentre il personale del 118, sopraggiunto a bordo di due ambulanze, ha prestato le prime cure alle 4 persone coinvolte: per tre di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale per alcuni accertamenti.

La posizione del 28enne è al vaglio dei militari: potrebbe essere deferito per violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.