Grave operaia: ha perso il braccio straziato dal macchinario

Ha purtroppo perso la funzionalità dell'arto, straziato dal macchinario – un'impastatrice industriale – la giovane donna di 35 anni, di nazionalità marocchina, rimasta coinvolta nel terribile infortunio sul lavoro di lunedì pomeriggio a Castenedolo, all'azienda Temakrom di Via Artigiani. L'incidente poco prima delle 16: secondo quanto ricostruito dai tecnici del Psal di Ast, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, intervenuti per i rilievi insieme ai Carabinieri, la donna sarebbe rimasta intrappolata nel macchinario in funzione, in cui sarebbe rimasto incastrato il braccio, provocandole gravissime lesioni.

Terribile incidente sul lavoro

L'allarme è stato lanciato in codice rosso: sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Blu, oltre all'elisoccorso decollato da Brescia. L'operaia è stata trasferita d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, dove in serata è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico: seppur tempestiva, l'operazione non sarebbe bastata a salvare l'arto. La giovane donna non sarebbe in pericolo di vita, ma resta ricoverata con riserva di prognosi.

La Temakrom è azienda specializzata nella produzione e lavorazione di materie plastiche: la 35enne, poco prima dell'incidente impegnata lungo le linee di produzione, si sarebbe appropinquata alla macchina impastatrice forse per un controllo dei materiali in lavorazione, ed è qui che è rimasta incastrata e appunto gravemente ferita.