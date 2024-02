Mano incastrata nell'impastatrice, giovane donna in gravi condizioni

Una donna di 35 anni è rimasta ferita in un incidente sul lavoro avvenuto, nel pomeriggio di oggi (lunedì 12 febbraio), a Castenedolo. Per cause in corso di accertamento, l'arto superiore della giovane lavoratrice è rimasto incastrato in una macchina impastatrice.

L'infortunio si è verificato, poco prima delle 16, all'interno dell'azienda Temakrom. Lunghe e delicate le operazioni per liberare l'arto, che hanno impegnato i sanitari e i vigili del fuoco intervenuti sul posto. Nello stabilimento di via Artigiani sono state inviate un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso. Dopo le prime cure, la 35enne è stata trasferita d'urgenza, a bordo dell'elicottero del 118, nel nosocomio brianzolo. Le sue condizioni sarebbero critiche: il ricovero è infatti avvento in codice rosso.

La dinamica di quanto successo all'interno dell'azienda, che si occupa di produzione e lavorazione di materie plastiche, è al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dello Psal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) di Ats.