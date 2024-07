Violenta lite uomo-ragazza: i carabinieri trovano 50 grammi di cocaina

A Castenedolo, venerdì pomeriggio, i carabinieri sono dovuti intervenire in via San Zeno, dopo l'allarme al 112 per una violenta lite in appartamento tra due cittadini stranieri, un uomo e una donna. Preoccupati soprattutto per l'incolumità di quest'ultima, i militari sono entrati nell'abitazione: classe 1995 e fino a quel momento incensurata, alla vista della pattuglia si è però allontanata senza dare spiegazioni, tenendo con sé un astuccio che ha poi cercato di nascondere dietro a un palo della luce.

Il gesto non è passato inosservato ed è quindi scattata la perquisizione. I carabinieri hanno rinvenuto in tutto 50 grammi di cocaina, suddivisi in piccoli ovuli. La 29enne è stata subito arrestata e sottoposta all'obbligo di firma a seguito del processo per direttissima. Sono in corso le indagini per cercare di capire il ruolo dell'uomo: ancora non è stato chiarito chi fosse il cliente e chi lo spacciatore, nemmeno se i due agissero insieme nell'attività illecita.