Sversamento vietato, fiume sommerso dalla schiuma: individuati i responsabili

Individuati i presunti responsabili del clamoroso sversamento nella roggia Razzica di Castenedolo: è qui che dalla tarda serata di martedì ha cominciato a defluire una schiuma definita “biancastra e maleodorante” dai diversi testimoni che per primi hanno lanciato l'allarme. Il materiale schiumogeno ha letteralmente sommerso la roggia, tanto da esondare (in parte) perfino sulla vicina Strada provinciale.

Individuati i responsabili

Immediato l'intervento delle istituzioni: in prima linea il Comune insieme a Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) ha già raccolto alcuni campioni per valutarne la tossicità e gli eventuali danni all'ambiente. Il pronto sopralluogo di uomini e mezzi, come detto, ha consento di risalire rapidamente ai presunti responsabili: si tratterebbe di un'azienda della zona, sita a meno di un chilometro dai primi avvistamenti di schiuma.