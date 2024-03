Ditta aspetta il buio, poi sversa nel canale: tutto ricoperto di schiuma

Sversamento nella sera di martedì 5 marzo nella roggia Razzica di Castenedolo (in prossimità della zona industriale di Via Matteotti): il canale è stato invaso da un manto schiumoso di colore bianco. Sul posto sono intervenuti Protezione Civile e carabinieri, che stanno ora indagando sull'accaduto per cercare di risalire ai responsabili. Si pensa a una ditta poco distante: sono stati prelevati dei campioni di sostanza inquinante, che saranno presto analizzati. La schiuma è perdurata a lungo, praticamente per tutta la notte, e tracce erano ancora visibili ben 24 ore dopo.