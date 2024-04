Prende fuoco un forno: attimi di paura in azienda

Fiamme e paura ma, per fortuna, nessun ferito alla Nuova Fonderia di Castenedolo. L’allarme è scattato nella mattinata di giovedì 4 aprile, in codice rosso: sul posto si sono precipitate 5 squadre dei vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Blu di Brescia. Come detto nessuna conseguenza per gli operai al lavoro nell’impianto di via Patrioti.

Stando a una prima ricostruzione, le fiamme avrebbero interessato il forno: si sarebbe formata una crepa da cui sarebbe colata della ghisa allo stato liquido. Le strutture di contenimento e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco hanno evitato il peggio e limitato i danni: l’incendio non si è esteso ai macchinari vicini. Più complesse e lunghe le operazioni di bonifica, che dureranno per giorni.

Fondata nel 1938, la Nuova Fonderia di Castenedolo è tra le più grandi fonderie di ghisa in Italia: nel capannone di 280mila metri quadrati vengono realizzate fusioni per produrre stampi di ogni forma e misura.