Malore improvviso, rischia di morire: rianimata in strada dai poliziotti

E' inciampata e caduta, ha battuto la testa e per questo ha perso i sensi: soccorsa dagli agenti della Polizia Locale, seppur malconcia (per fortuna niente di grave) è arrivata sana e salva in ospedale. E' successo in pieno centro a Castenedolo.

Soccorsa dagli agenti

Un'anziana signora stava passeggiando lungo Via XV Giugno finché non è inciampata sul marciapiede, cadendo a terra. Aiutata da alcuni passanti, ha improvvisamente perso i sensi probabilmente a causa della botta appena subita.

Immediato l'intervento della pattuglia che in quel momento era in servizio in zona. Gli agenti hanno allertato il 112 e stavano procedendo con le prime manovre di assistenza, quando la donna ha ripreso conoscenza. Soccorsa da ambulanza e automedica, è stata ricoverata in ospedale ma solo per accertamenti.