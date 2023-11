Brutale aggressione in piazza: giovane uomo ferito alla testa da un fendente

Un uomo di 35 anni, di origine straniera, è stato ferito alla testa con un'arma bianca non ancora identificata (potrebbe trattarsi di un coltello, come di un coccio di bottiglia). È successo nella serata di ieri a poco passi dal municipio e dalla chiesa di Castenedolo: la chiamata al numero unico per le emergenze è scattata, poco dopo le 20.30, da piazza Martiri della Libertà.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, arrivate a sirene spiegate, e una pattuglia dei carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Per fortuna, la ferita non sarebbe profonda e le condizioni del 35enne non sono critiche: è stato trasferito alla clinica Poliambulanza di Brescia in codice giallo. Stando a una primissima ricostruzione, il 35enne sarebbe stato aggredito al termine di una violenta discussione avuta con un connazionale.