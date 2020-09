Mandato al tappeto da una sberla, batte la testa sull'asfalto e finisce in ospedale

Un apprezzamento, forse troppo spinto, rivolto alla ragazza sbagliata. Sarebbe questo il motivo all'origine della violenta lite, degenerata in un'aggressione, avvenuta nella serata di martedì in un parcheggio di via Fenaroli a Castenedolo.

L'episodio è al vaglio dei carabinieri, intervenuti dopo che i passanti hanno notato un uomo riverso a terra, privo di sensi, e hanno fatto scattare l'allarme verso le 20.15 di martedì.

Stando a quanto finora ricostruito, la vittima - un 56enne - sarebbe finito al tappeto dopo aver ricevuto un sonoro e violento schiaffo da un parente della giovane alla quale, poco prima, aveva rivolto un complimento offensivo.

La donna avrebbe raccontato l'episodio al cognato, che sarebbe quindi sceso in strada per cercare il 56enne e regolare subito i conti. Dalle parole ai fatti, il passo sarebbe stato brevissimo: una sberla ben assestata avrebbe fatto rovinare a terra il 56enne, che ha battuto la testa sull'asfalto.

Sarebbe quindi svenuto per qualche istante: all'arrivo dei soccorsi il 56enne aveva ripreso conoscenza, ma è stato trasferito alla Poliambulanza per un forte trauma cranico. Ora dovrà decidere se sporgere denuncia nei confronti del suo aggressore.