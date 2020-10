Supermercato chiude, 50 lavoratori lasciati a casa: "Stiamo cercando di aiutarli"

Sono stati scaricati con un eloquente e stringato cartello, affisso per avvisare i clienti dell’imminente chiusura del punto vendita, i dipendenti dell’IperSimply di Castenedolo. Sabato 3 ottobre il supermercato di via Brescia ha chiuso definitivamente i battenti: nessuna comunicazione ufficiale per i lavoratori, avvisati appunto pochi giorni prima da un volantino. A nulla sono valse le trattative intavolate dai sindacati e pure dell’amministrazione comunale: cinquanta persone si sono trovate senza un’occupazione dall’oggi al domani.

Qualcuno di loro avrebbe già trovato un’alternativa, altri verrano accompagnati alla pensione, ma c’è chi è rimasto senza lavoro. Si tratterebbe di una quindicina di persone. Oltre ad avere ricevuto la solidarietà del paese intero, hanno ancora dallo loro parte Il Comune: sarebbe già all’opera per trovare una soluzione.

Lavoratori trattati come numeri

“È stato fatto un torto molto grosso a questi lavoratori che sono stati calpestati nella loro dignità e trattati come se fossero dei numeri. Sapere attraverso un volantino che il negozio dove hai lavorato tanti anni, con passione e dedizione, chiude è la peggiore offesa che si possa ricevere” ,ha commentato Pierluigi Bianchini, sindaco di Castenedolo.

“Si poteva provare a fare di più. Viene chiuso nel silenzio: noi dipendenti abbiamo letto il cartello affisso per i clienti (ufficialmente a noi nessuno l’ha comunicato).” Ha scritto su Facebook un’ex commessa del supermercato, ringraziando i concittadini per la solidarietà e postando la foto della cassa, dietro alla quale ha lavorato tanti anni, chiusa. Sopra lo scatto l’eloquente scritta “Game over”.

Il primo cittadino, così come la sua giunta, hanno a cuore da mesi la situazione dei lavoratori del supermercato ex Auchan: “Abbiamo cercato di dialogare con i vertici di Auchan-Sma-Conad, ma siamo riusciti a parlare solo con un funzionario” .

L'impegno del Comune

Un impegno che continua: “I lavoratori che sono rimasti a casa potrebbero essere impiegati nei punti vendita che dovrebbero aprire, non a Castenedolo ma nei paesi limitrofi, nel 2021: mi sono già premunito di contattare le proprietà di questi supermercati e chiedere loro un incontro per ricollocare gli ex dipendenti dell’IperSimply - spiega il sindaco -. Non possiamo ancora rivelare di che gruppi si tratta, ma la strada intrapresa è questa”.