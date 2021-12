Tragedia sfiorata nella casa in fiamme: genitori e bimbo salvati dai vicini

Sono stati attimi di paura infinita per la famiglia bresciana rimasta intrappolata nell'incendio divampato domenica sera nella loro abitazione, in Via Berlinguer a Castenedolo: madre, padre e bimbo di appena 4 anni sono stati tratti in salvo grazie al provvidenziale intervento dei vicini di casa, di Salvatore Romano e del figlio Simone, entrambi in servizio per i Vigili del fuoco (il primo da più di 30 anni, il secondo appena all'inizio).

Come scrive il Giornale di Brescia, sarebbe stati proprio loro ad accorgersi del disastro incombente. Le fiamme sarebbero divampate dal garage dei vicini: i boati delle gomme esplose e poi il fumo nero che si vedeva dalla finestra hanno fatto scattare l'allarme e il pronto intervento dei vicini-pompieri.

I vicini di casa tratti in salvo

Mentre veniva allertato il 112, padre e figlio si sono avvicinati alla casa in fiamme, e con una scala hanno fatto scendere i genitori e il bambino, che intanto erano saliti sul tetto per evitare l'intossicazione (o peggio). Una volta portati in salvo, e in attesa dell'arrivo dei pompieri, padre e figlio hanno cercato di limitare i danni: sia versando acqua sulla casa in fiamme, sia allertando gli altri vicini che sono stati fatti evacuare in via precauzionale.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

L'arrivo delle squadre del comando provinciale ha completato l'opera: le fiamme sono state domate senza ulteriori conseguenze né soprattutto feriti. I tre residenti nella casa ora inagibile sono stati trasferiti in ospedale per via di una presunta lieve intossicazione: solo il padre sarebbe rimasto in osservazione, avendo aspirato più fumo. Tragedia sfiorata, è proprio il caso di dirlo: sono usciti di casa prima che le fiamme avvolgessero tutto, e quando la temperatura all'interno si stava già avvicinando ai 70 gradi.