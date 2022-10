Insulti alla vicina: lei chiede aiuto, lui aggredisce i carabinieri

Lite fuori controllo in condominio, nel palazzo arrivano i carabinieri: arrestato un inquilino, un residente di 40 anni di origini albanesi che avrebbe prima insultato la vicina di casa, e poi aggredito anche i carabinieri. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Cosa è successo

Tutto è successo martedì sera a Castenedolo. L'allarme al 112 è stato lanciato da una donna: la vittima delle angherie fino a quel momento solo verbali del 40enne. Quest'ultimo all'arrivo dei militari si è barricato in casa: per diversi minuti non avrebbe aperto la porta, rifiutandosi anche di fornire le proprietà generalità.

Quando infine i carabinieri sono riusciti a convincerlo, il 40enne ha perso il controllo: insulti e parolacce agli uomini dell'Arma, finché non avrebbe perfino alzato le mani, aggredendolo. Bloccato, accompagnato in caserma, identificato: inevitabili le manette. L'arresto è stato convalidato mercoledì mattina: il giudice ha disposto l'obbligo di firma.