Il forte boato, poi l'incendio: esplode una cabina elettrica

Mattina di paura e sirene quella di oggi, lunedì 11 dicembre, a Castenedolo: poco dopo le 10.30 un boato squassa il paese, poi le fiamme divampano da una cabina elettrica e il fumo si leva in cielo. La chiamata al numero unico per le emergenze scatta velocemente da via Brescia, e sul posto vengono inviate diverse squadre dei vigili del fuoco.

L’esplosione avviene infatti vicino a una carrozzeria di via Brescia e la paura che le fiamme si estendano all’attività è tanta: per fortuna l’intervento dei pompieri è celere e le fiamme vengono spente rapidamente, prima che si propaghino agli edifici confinanti. Non risultano feriti né danneggiamenti a case o ad auto in transito. Proseguono le attività di messa in sicurezza della zona e gli accertamenti per capire le cause all’origine dell’improvvisa esplosione.