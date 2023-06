Ragazzina scomparsa da più di una settimana: genitori disperati

È ormai più di una settimana che la giovanissima Anyi Arismeli risulta scomparsa: la ragazza ha 16 anni e vive a Castelnuovo del Garda con i genitori. La famiglia in questi giorni ha lanciato l’ennesimo e disperato appello, anche alla trasmissione “Chi l’ha visto” di Rai 3. Chiunque sappia o abbia visto qualcosa è pregato di contattare le forze dell’ordine.

Scomparsa dal 29 maggio

Di lei non si hanno notizie certe dal 29 maggio scorso. Quella mattina è stata accompagnata a scuola (studia a Verona) dai genitori, ma in classe non è entrata, né tantomeno è più tornata a casa. Non avrebbe con sé cellulare e documenti. Al momento della scomparsa indossava una felpa grigia, una t-shirt nera con un simbolo rosso, scarpe da ginnastica bianche e uno zaino nero con logo bianco.

È alta circa 1 metro e 70, capelli e occhi neri, carnagione scura: in testa un cespuglio di bellissimi capelli ricci. Anyi è una ragazza molto sportiva e grande appassionata di tennis. Sulla sua scomparsa indagano le forze dell’ordine: ricerche estese a Veneto e Lombardia.