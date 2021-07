Crolla banchina, la Strada Provinciale verrà chiusa: traffico a rischio caos

Disagi in arrivo per gli automobilisti a Castelmella: un tratto di Strada provinciale IX Quinzanese subirà una modifica della viabilità, dopo il cedimento di una banchina lungo il canale Garzetta, avvenuto martedì 20 luglio nel primo pomeriggio.

La Provincia di Brescia, prima di avviare i cantieri, dovrà attendere le analisi chimiche dei terreni interessati: si ipotizza che la data di inizio dei lavori possa essere il 2 agosto. Il tratto interessato va dalla rotonda di fronte a Conforama fino all’innesto della Tangenziale Ovest: la corsia in direzione Nord sarà chiusa ed il traffico sarà dirottato in paese verso via Copernico e via Volta.

Una volta arrivato il “via libera” per i lavori, la strada sarà completamente interdetta al traffico, presumibilmente fino a Ferragosto. La Polizia Locale e la Provincia di Brescia stanno valutando dei percorsi alternativi per rendere più fluida la viabilità, mettendo in sicurezza la strada e le intersezioni sul percorso.