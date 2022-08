Folgorato da una scarica elettrica da 400 volt: operaio in gravi condizioni

Poco prima delle 15 di ieri, martedì 30 agosto, un operaio di 30 anni residente nel Bresciano è rimasto folgorato in uno stabilimento ceramico della frazione Roteglia di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia.

Dipendente di una ditta di Brescia, il giovane si stava occupando dell'installazione del nuovo impianto fotovoltaico: durante i collegamenti dei cavi alla cabina elettrica, per cause ancora al vaglio è stato raggiunto da una scarica elettrica da 400 volt. Soccorso del personale del 118, è stato condotto in ospedale a bordo di un'ambulanza: le sue condizioni sono gravi, ma non è pericolo di vita.

Sull'infortunio sono in corso gli accertamenti da parte dei tecnici di Medicina del Lavoro, che stanno procedendo nelle indagini unitamente ai carabinieri di Castellarano.