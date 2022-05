Lite all'ora dell'aperitivo, spunta una lama: uomo accoltellato in piazza

Aggressione con un coltello, mattinata di sangue all'ora dell'aperitivo: è successo verso le 11.50 di oggi, mercoledì 24 maggio, in piazza Martiri della Libertà a Castelcovati.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiari, che indagano sull'accaduto. Stando alle prime informazioni trapelate, pare che due persone si siano scontrate per cause ancora da accertare. La lite è poi velocemente degenerata in un'aggressione: uno dei due 'contendenti' ha estratto una lama, accoltellando il rivale (un uomo sulla quarantina).

Il tutto è avvenuto nella piazza principale del paese, sotto gli occhi spaventati di alcuni testimoni, tra cui i clienti dei bar: subito è stato lanciato l'allarme al 112, che – oltre alla pattuglia dei militari – ha fatto intervenire anche due ambulanze e un'auto medicalizzata.



Dopo le prime cure dei sanitari, il ferito è stato condotto al Mellino Mellini di Chiari per il ricovero in codice giallo; le sue condizioni non dovrebbero destare eccessiva preoccupazione.