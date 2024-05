Shock in paese: ragazzo si toglie la vita a soli 29 anni

Non ci sono parole per descrivere la tragedia che, in questi giorni, ha travolto la comunità di Castelcovati e la famiglia di un ragazzo morto a soli 29 anni.



Il giovane è stato trovato senza vita tra le mura della sua abitazione, nella giornata di domenica: a nulla è servita la corsa disperata di ambulanza e automedica, così come il volo dell’elisoccorso. I sanitari sono arrivati sul posto quando era ormai troppo tardi e hanno dovuto arrendersi, dichiarando il decesso del 29enne.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Esclusa fin da subito l’eventuale responsabilità di terze persone: nessun dubbio sulla natura volontaria del gesto estremo. Pare che il giovane soffrisse da tempo di depressione.