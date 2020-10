Uomo annuncia il suicidio ai carabinieri, i militari lo strappano alla morte

Prima di mettere in atto i suoi intenti, ha fatto una telefonata alla caserma dei carabinieri, cercando forse un po' di conforto. Quella telefonata gli ha letteralmente salvato la vita, visto che proprio i militari sono riusciti per un soffio a strapparlo dalla morte, dopo l'irruzione nella sua cantina. È successo a Castelcovati, ne dà notizia il quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

I fatti. Martedì un uomo in preda alla disperazione e allo sconforto, ha chiamato il 112 annunciando di volerla fare finita. L'operatore al telefono ha cercato di farlo parlare a lungo, di tranquillizzarlo, dai fargli cambiare idea, e nel frattempo ha inviato a casa sua una pattuglia dei carabinieri di Castrezzato. Poco dopo la chiamata è stata interrotta.

Una volta a casa dell'uomo, i militari non hanno trovato nessuno. Perlustrando l'abitazione, sono scesi in cantina, trovando l'uomo appeso a un cappio realizzato con un cavo elettrico. Dopo averlo liberato e messo a terra, i carabinieri hanno avviato le manovre di rianimazione, facendolo riprendere poco prima dell'arrivo dell'ambulanza. Al momento si trova ricoverato presso l'ospedale di Iseo.