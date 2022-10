Malore in palestra: fuori pericolo la ragazzina rianimata dall'allenatrice

Settimane scandite dall'angoscia, ma anche dalla speranza di poter finalmente tirare un sospiro di sollievo. Sono quelle vissute dai genitori della ragazzina di 12 anni colpita da un grave malore nella palestra di Castelcovati, così come dall'allenatrice di pallavolo che l'ha rianimata e dalla comunità intera.

Un incubo che sembra essere finalmente finito: dal nosocomio di Bergamo - dove la ragazzina è ricoverata dallo scorso 27 settembre - arrivano infatti le tanto attese buone notizie. La giovane sarebbe stata risvegliata dal coma indotto e i medici l'avrebbero dichiarata fuori pericolo. Ora la attende un lungo periodo di riabilitazione e una serie di analisi per cercare di capire perché il suo cuore si sia fermato mentre giocava con le sue amiche, in attesa che l'allenatrice Paola Consoli desse il via all'allenamento.

Il malore e i tempestivi soccorsi

Era stata proprio l'istruttrice di pallavolo della Star Volley Academy Nord di Castelcovati ad intervenire tempestivamente, mettendo in pratica le nozioni e le manovre salvavita studiate durante i corsi di rianimazione a cui aveva partecipato. Compresa, in pochissimi istanti, la gravità della situazione, era intervenuta con freddezza e lucidità: aveva praticato alla 12enne il massaggio cardiaco e usato il defibrillatore presente in palestra fino all'arrivo dei medici del 118. Il cuore della ragazzina aveva ripreso a battere prima del trasporto d'urgenza - in eliambulanza - al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Un intervento istantaneo e provvidenziale che ha di certo contribuito a salvare la vita della 12enne. Ora anche Paola Consoli può tirare un grosso sospiro di sollievo: come ci aveva confessato pochi giorni dopo il salvataggio, si arrovellava chiedendosi di continuo se avesse fatto tutto il possibile per la sua giovanissima allieva.