Scompare consigliere comunale, la famiglia dà l'allarme: ritrovato sano e salvo

E’ stato ritrovato in buone condizioni Giovanni Alghisi, il 57enne di Castelcovati scomparso lunedì 30 agosto nelle campagne tra Chiari e Coccaglio, mentre era in sella alla sua bicicletta. Tutta la comunità è sollevata per la buona notizia: Giovanni, consigliere comunale ed ex candidato sindaco nel 2013, è riuscito a contattare la famiglia avvisando che si era allontanato volontariamente: per una serie di circostanze non era riuscito ad avvisare.

Preoccupati perché non rispondeva al telefono, la famiglia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, aveva lanciato un appello sui social e sui giornali. La protezione civile, insieme alle forze dell’ordine, ha prontamente attivato le ricerche, poi la situazione si è risolta da sé nel migliore dei modi.



Persona molto conosciuta in paese, è stato più volte consigliere comunale e ha ricoperto anche la carica di assessore allo sport. I parenti e lo stesso Giovanni hanno ringraziato tutte le persone che hanno contribuito nelle operazioni di ricerca.