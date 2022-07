Bimba di quattro anni "scappa" da casa, trovata al parco dai carabinieri

Minuti di interminabile angoscia per le sorti di una bimba di soli 4 anni, uscita di casa senza che i genitori se ne accorgessero. È accaduto la scorsa settimana a Castelcovati. Pare che la coppia avesse lasciato la porta aperta: forse a causa di un attimo di distrazione, la piccola è sfuggita a mamma e papà ed è uscita in strada.

Dopo averla cercata - invano - nel quartiere dove risiedono, i genitori hanno allertato i carabinieri. I militari del nucleo Radiomobile di Chiari hanno tempestivamente avviato le ricerche, passando al setaccio l'intero paese. Ricerche lampo, per fortuna: la bimba è stata avvistata mezz'ora più tardi in un'area verde nei pressi del centro sportivo e delle scuole del paese. Nessuno delle tante persone presenti al parco si era accorto che la piccola non era accompagnata da genitori o familiari.

Il felice epilogo quando i carabinieri hanno riaccompagnato la bimba a casa e i genitori hanno potuto abbracciarla, mettendo fine a interminabili minuti d'angoscia.