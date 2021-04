Spaventoso schianto, auto si ribalta: ferito estratto dall'abitacolo dai pompieri

Spaventoso incidente stradale venerdì mattina, poco dopo le 9.30, in tangenziale Ovest a Castel Mella, a circa 150 metri dal cavalcavia di via Quinzano.

Per cause ancora da accertare, due auto si sarebbero scontrare e – a seguito dell'urto – una ha finito per ribaltarsi su un fianco. Per estrarre l'automobilista dell'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Brescia.

A restare feriti nel sinistro sono stati due anziani di 80 anni: il soccorso medico è intervenuto con tre ambulanze dell'Aat di Brescia, dei volontari di Roè e del Cosp di Flero.

I feriti hanno riportato lesioni serie e sono stati soccorsi in codice giallo; preoccupa l'età avanzata. Sono in corso i rilievi della Polizia Locale. Code e rallentamenti per circa un chilometro in tangenziale, su entrambi i sensi.