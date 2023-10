Cacciatore spara vicino alle case: il fucile era silenziato

Sparava vicino al centro abitato di Castel Mella, con un fucile appositamente - e artigianalmente - modificato per non far rumore. Uno stratagemma adottato per tentare di non farsi scoprire dai residenti delle case vicine e dalla vigilanza venatoria, ma che non è servito.

L’uomo imbracciava un fucile con la canna ricoperta da un cilindro, installato per attutire l’onda meccanica provocata dal colpo e ridurre così il rumore provocato dallo sparo. E' stato scoperto mentre, utilizzando pure dei richiami vietati, dava la caccia a specie protette nel giardino della sua abitazione. Dai successivi controlli è anche emerso che non aveva alcuna licenza di caccia.

Oltre alle guardie del Wwf, sono intervenuti gli agenti della polizia provinciale che hanno sequestrato l’arma modificata e il richiamo acustico. Il bracconiere è stato denunciato all’autorità giudiziaria per vari reati e sanzionato: dovrà sborsare 1000 euro.

"Un episodio che desta preoccupazione - si legge nella nota diramata dalle guardie giurate del Wwf - oltreché per l’uso di un’arma modificata che poteva anche essere pericolosa per colui che la utilizzava, soprattutto per il rischio di colpire inavvertitamente qualcuno, considerata la vicinanza ad altre abitazioni".