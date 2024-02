Sguardo di troppo alla madre, interviene il giovane figlio: rissa sull'autobus

Uno sguardo insistente e malizioso a una giovane donna che viaggiava su un bus di linea, partito da Brescia e diretto a Castel Mella. Un gesto interpretato come una mancanza di rispetto dal figlio adolescente della 38enne: infastidito dalle attenzioni rivolte alla madre, si sarebbe scagliato contro il passeggero che la fissava, a quanto pare, troppo insistentemente.

Tra il ragazzino, un 15enne, e l’uomo di 46 anni sarebbero volate parole grosse. La situazione sarebbe degenerata in fretta: i due sarebbero passati alle vie di fatto, spintonandosi e rifilandosi pure qualche sberla. Un gran bel trambusto, sotto gli occhi degli altri passeggeri e dell’autista del bus, che ha arrestato la corsa nel piazzale del pullman di via Onzato e chiesto aiuto al numero unico per le emergenze.

La chiamata al centralino del 112 è scattata poco prima delle 19 di ieri, domenica 11 febbraio: sul posto sono intervenute le ambulanze di Roncadelle soccorso e della Croce Verde di Ospitaletto, oltre a una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno riportato la calma, identificato i due contendenti e raccolto le loro testimonianze.

Entrambi sono stati accompagnati in ospedale, per ricevere le cure del caso: il ragazzino è stato medicato alla clinica Sant’Anna di Brescia e poi dimesso. Il 46enne, che pare fosse in stato di forte alterazione psichica, è stato portato all'ospedale Civile: anche per lui lievi escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni. Nessuna indagine in corso, troppo lievi le lesioni riportate da entrambi per procedere d’ufficio: se lo riterranno opportuno, avranno tre mesi di tempo per sporgere denuncia alle forze dell'ordine.