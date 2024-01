Giovane donna soccorsa in strada con il volto tumefatto: è mistero

La richiesta d'aiuto al numero unico per le emergenze è scattata in piena notte, tra sabato 20 e domenica 21 gennaio, da via Damiano Chiesa a Castel Mella. A chiedere l'intervento dell'ambulanza una giovane donna di 33 anni che lamentava ferite e lividi al volto.

Al loro arrivo soccorritori e carabinieri hanno trovato la donna in stato di forte alterazione - forse dovuto all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti - numerosi lividi sul volto. Ai militari la 33enne avrebbe fornito versioni contrastanti di quanto le era successo: prima avrebbe raccontato di essere stata picchiata da un'amica, con la quale stava trascorrendo la serata, al termine di una furibonda lite. Poi, però, avrebbe cambiato idea, riferendo di essere caduta da un'auto in corsa. Cosa le sia davvero accaduto è quindi ancora un mistero: a fare chiarezza, stabilendo se la donna sia stata vittima di una brutale aggressione o se sia trattato di una rovinosa caduta accidentale, saranno le indagini dell'Arma.

La 33enne è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Civile di Brescia: avrebbe riportato alcune fratture al volto ed è stata ricoverata con una prognosi di 30 giorni. Per lei comunque nulla di preoccupante: gli esami effettuati dai medici del nosocomio cittadino hanno escluso gravi conseguenze.