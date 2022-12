Precipita dall'impalcatura e batte la testa: operaio portato d'urgenza al Civile

Ennesimo infortunio sul lavoro nel Bresciano. Nella mattinata di oggi, martedì 20 dicembre, un operaio di 57 anni avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, mentre stava lavorando a circa un tre metri d'altezza, ed è finito per precipitare a terra. L’incidente verso le 10.10 nel capannone della Brescia Espansi Srl di via Padania a Castel Mella. L'uomo, dipendente di una ditta esterna, si trovava su un’impalcatura.

Una gran brutto 'volo', che per lunghi attimi ha fatto temere il peggio: il lavoratore avrebbe infatti battuto la testa. Sarebbero stati i colleghi a soccorrerlo per primi, mentre intanto veniva allertato il 112. La centrale operativa dell'Areu ha inviato sul posto due ambulanze.

Trasferito a bordo di un’ambulanza, il 57enne è stato ricoverato d'urgenza (in codice rosso) all'ospedale Civile di Brescia. Sono da verificare eventuali traumi alla testa, ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi, oltre ai carabinieri di Roncadelle, i tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats.