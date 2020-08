In casa nascondeva 30 grammi di cocaina: arrestato spacciatore di paese

Un 36enne di Castel Mella è finito in manette con l'accusa di detenzione e traffico di stupefacenti. Il pusher è stato arrestato dai carabinieri di Brescia al termine di numerosi appostamenti, che hanno permesso di beccarlo in flagranza della sua abitazione con 40 dosi di cocaina (per un totale di 30 grammi), già pronte per essere vendute; erano tutte contente in una grossa busta di plastica.

L'uomo è ritenuto parte di una catena di spaccio che va da Brescia all'hinterland cittadino. Dalle sue testimonianze, i militari sperano di risalire ai clienti e alla rete di fornitori.