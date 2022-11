Trovata morta in casa, ipotesi omicidio: una rapina finita male?

Una donna di 88 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione: sul corpo di Fioretta Biazzi non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, ma una presunta effrazione fa pensare che si possa trattare di omicidio. La sua abitazione è già stata posta sotto sequestro, la salma già affidata alla medicina legale per ulteriori approfondimenti (tra cui l'autopsia).

E' successo probabilmente mercoledì a Castel Goffredo, in località Santa Maria: Fioretta Biazzi, vedova da tempo, abitava da sola in Via San Giuseppe. E' stato un parente a dare l'allarme, giovedì mattina: si sarebbe recato in casa per salutarla trovandola stesa a terra e già morta, con la casa a soqquadro.

Una rapina finita male?

Le circostanze come detto fanno pensare a una rapina finita male. La donna si sarebbe trovata davanti i malviventi che potrebbero averla aggredita: ma potrebbe anche essere morta di paura alla vista dei banditi. Le indagini sono affidate ai Carabinieri (sul posto anche la Sis, Sezione investigazioni scientifiche) e coordinate dalla Procura di Mantova: massimo riserbo. Intanto il paese è sotto shock per l'accaduto: tanti conoscevano Fioretta Bazzi e il marito Egidio Lorenzi, scomparso da tempo, che per una vita intera ha fatto il falegname.