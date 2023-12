Travolto da un furgone mentre attraversa: è gravissimo

Terribile incidente stradale a pochi chilometri dalla nostra provincia. Poco dopo le 8 di sabato, in via Avis a Castel Goffredo, un 70enne del paese è stato investito da un furgone Peugeot (guidato da un 41enne) mentre attraversava la strada in bicicletta.

Un impatto violento: l'uomo è stato sbalzato sull'asfalto dopo essere stato travolto dal veicolo, riportando diverse lesioni e un trauma cranico e facciale. È stato portato in ospedale, le sue condizioni sono gravissime e i medici si sono riservati la prognosi. Sul caso indagano gli agenti della Locale.