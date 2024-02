Un operaio di 33 anni è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia, in seguito a un grave infortunio sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi (giovedì 1 febbraio) a Castel Goffredo (Mn). L’uomo, di origine pakistana ma di casa nel Mantovano, avrebbe riportato numerosi traumi alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tutto è accaduto, verso le 9, all’interno dello stabilimento della Far-Pet, azienda che si occupa del commercio all'ingrosso di organi animali non destinati al consumo, situato in via Virgilio. Stando alle prime informazioni trapelate, il 33enne sarebbe stato travolto da una gabbia metallica pesante 80 chili.

Il giovane lavoratore non avrebbe mai perso i sensi, ma dati i numerosi traumi riportati si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza. L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio dell’Ats e dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi e gli accertamenti di rito.