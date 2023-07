Folle lite all'uscita della discoteca: ragazzo accoltellato a una gamba

Accoltellato all’uscita dalla discoteca, al termine di una furibonda lite. È quanto accaduto, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 luglio, a un 19enne di Bagnolo. Soccorso dal personale del 118, è stato posi trasportato in ambulanza all’ospedale di Castiglione delle Stiviere (Mn). Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, per fortuna. Le ferite e i tagli riportati non sarebbero infatti profondi: medicato al pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di qualche giorno.

Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto nei pressi del Madera club di Castel Goffredo, comune del Mantovano al confine con la nostra provincia. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che avrebbero già identificato e fermato chi ha sferrato la coltellata: si tratterebbe di un 18enne. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per lesioni.