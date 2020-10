Shock in paese: giovane padre si toglie la vita, lascia la moglie e due bimbi

Una tragedia immensa che ha lasciato due bimbi senza padre e un intero paese senza parole: Castegnato piange la scomparsa improvvisa di un giovane padre, morto a soli 37 anni. L'uomo, molto conosciuto in paese, è spirato nella giornata di sabato; si è trattato di un drammatico gesto estremo.

La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente, così come lo shock per quanto accaduto. Tutti ricordano il 37enne per la sua gentilezza, la sua disponibilità. Sono centinaia i messaggi di cordoglio e le testimonianze di vicinanza alla famiglia affidati alle pagine social.

Il 37enne lascia nel dolore la moglie e due figlioletti. L’ultimo saluto verrà celebrato domani, martedì 13 ottobre, nella chiesa parrocchiale del paese.